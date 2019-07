Os signos do zodíaco que preferem parceiros experientes

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a sentir interesse romântico por pessoas mais experientes e maduras.

Confira se você está nesta lista:

Aquário

O aquariano é mente aberta e sua personalidade pode lembrar um “adolescente inteligente e maduro para a sua idade” em todas as fases da sua vida. Por isso este signo costuma se interessar por pessoas que aparentam ter mais experiência e maturidade para entregar ao relacionamento.

Este signo se sente encorajado quando lida com pessoa sábias, mas que não caem em ideias antiquadas e rotinas.

Capricórnio

O capricorniano gosta de estabelecer um relacionamento com alguém que transpareça suas experiências de vida e saiba muito bem o que quer, atitudes que são complicadas para aqueles que são mais imaturos.

Este signo não costuma confiar em quem ainda está tentando “se encontrar” e quer compartilhar seu caminho com pessoas que se responsabilizam por seus atos.

Virgem

O virginiano é consciencioso, muito responsável e pensa em ter compromissos com pessoas que não tem medo de se estabelecer ao seu lado. Ele pensa no futuro e quer alguém que esteja pronto para chegar lá com ele.

Por curiosidade e grande vontade de provar desafios, este signo pode até cair no erro de se interessar por pessoas infantis, mas esses relacionamentos não costumam durar e podem deixá-los um pouco traumatizados.

Peixes

O pisciano pode ter um ar ingênuo que “engana”, mas na verdade este signo possui uma grande complexidade interior. Por isso, ele consegue se dar melhor com pessoas mais “profundas”, que queiram e possam entender seus sentimentos, além de compartilhar suas lições e experiências.

Pessoas imaturas não passam a honestidade e confiança que este signo procura para manter um relacionamento e isso pode deixá-lo extremamente inseguro.