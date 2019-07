Após dois anos de espera, segunda temporada de Mindhunter ganha data de estreia

Confirmada ainda em 2017, a segunda temporada da série Mindhunter acaba de ganhar data de estreia. O anúncio foi feito pelo diretor David Fincher em entrevista ao podcast The Treatment, do canal KCRW.

De acordo com Fincher, os novos episódios serão disponibilizados na Netflix no dia 16 de agosto. Produtora-executiva da série, Charlize Theron havia declarado no início do ano que a produção voltaria no próximo mês.

Leia também:

Netflix coloca fliperamas gratuitos de ‘Stranger Things’ na Av. Paulista

Ed Sheeran confirma que se casou em letra de música – e em entrevista

A série é baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, de John Douglas e Mark Olshaker, lançado em 1996. David Fincher (Clube da Luta, Zodíaco), Asif Kapadia (Amy) e Charlize Theron (Mad Max) estão na equipe de produção e direção da série, que é protagonizada por Jonathan Groff. A trama gira em torno de um agente do FBI que foi pioneiro em investigar a psicologia de assassinos em massa.