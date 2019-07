Metro Indica: Dia do Rock e muito mais atrações culturais para curtir São Paulo neste fim de semana

Festivais não irão faltar em São Paulo neste fim de semana. Com tantas atrações imperdíveis, como o Dia Mundial do Rock, o musical "Madame Satã" e a Anime Friends 2019, vai ser difícil ficar em casa.

Confira essas e outras dicas que o Metro Jornal separou para você aproveitar a sexta, o sábado e o domingo.

Música

Cidade Negra. Com sua formação original, a banda realiza turnê com músicas que fizeram sucesso, além de quatro novas composições. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel.: 3862-8279. Sábado (13), às 22h. R$ 30.

Goma-Laca. O grupo faz um show de lançamento de seu segundo álbum, “Cantos Populares do Brasil de Elsie Houston” (2019), com músicas que buscam resgatar a importância da cantora na história da música brasileira. No Sesc Pinheiros

(r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sábado (13), às 21h. R$ 30.

Dia Mundial do Rock. O festival traz shows em homenagem ao cantor Chorão e à banda Charlie Brown Jr, com a participação de antigos integrantes, além de shows de Marcelo D2 e CPM 22, entre outros. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777). Sábado (13), às 21h30. R$ 40.

Leia também:

Dia do Rock ganha maratona de shows por São Paulo neste sábado

Thiago Pethit atualiza mito em novo disco e faz show no Sesc Pinheiros

Teatro

‘Diana’. Estrelada por Celso Frateschi, a peça conta a história de um professor colegial que, descrente e cansado das palavras das pessoas, prefere conversar com as coisas. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, tel.: 3340-2000). Estreia nesta sexta-feira (12). Sex., às 21h30; sáb., às 19h30; e dom., às 18h30. R$ 20. Até 4/8.

‘Madame Satã’. O musical do Grupo dos Dez trata de pessoas invisíveis na sociedade a partir da história de João Francisco dos Santos antes de se tornar Madame Satã. No Teatro Jaraguá (r. Martins Fontes, 171, Consolação, tel.: 3255-4380). Estreia nesta sexta-feira (12). Sex. e sáb., às 21h; e dom., às 19h. R$ 60. Até 8/9.

‘A Paixão de Brutus’. A releitura do clássico “Júlio César”, de William Shakespeare, põe o ator Pedro Sá Moraes para

se alternar entre 15 personagens, além de narrar e cantar músicas originais. No Teatro Pequeno Ato (r. dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel.: 99642-8350). Estreia neste sábado (13). Sáb. e dom, às 20h. R$ 40. Até 1/9.

Festival

Festival Arte Serrinha / Carol Quintanilha/Divulgação

Festival Arte Serrinha. Com o objetivo de aproximar as pessoas da natureza, o festival realiza oficinas, shows, vivências, exibição de filmes e atividades infantis. A programação começa neste sábado (13) com a projeção do filme “A Moça do Calendário” e shows de Mart’Nália e Paulinho Moska. Em Bragança Paulista (SP). De 13 a 28 de julho. A programação completa está no site www.festivaldaserrinha.com.br.

Cultura pop

Anime Friends 2019. O evento reúne shows de ídolos do pop e rock oriental, bate-papos com atores, áreas temáticas, exibição de animes e concursos de cosplay. No Espaço Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, tel.: 2226-0400). Sábado (13) e dom., a partir das 10h. R$ 180.