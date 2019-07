Márcio Canuto deixa a Globo após 21 anos de casa

O jornalismo da Globo sofre mais uma baixa neste mês. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, o jornalista Márcio Canuto, 73 anos, está se aposentando.

O alagoano mora em São Paulo desde 1998 e seu estilo irreverente de reportagem era uma marca do SPTV. A aposentadoria não vai fazer com que Canuto se mude da capital paulista. "É uma cidade que eu amo", contou ele.

Canuto começou a carreira no Diário de Alagoas, aos 17 anos, em 1963. "Fiquei 30 anos sem folga, porque além do jornalismo no meio da semana, eu também fazia futebol aos domingos", diz o repórter.

A ideia agora é aproveitar a família e curtir o agito da metrópole. "Quando não aguentar mais, vou pra minha Maceió", contou.

De acordo com Ricco, os colegas de equipe preparam uma festa de despedida para a próxima segunda-feira (15).