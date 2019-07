La Casa de Papel ganha coleção de roupas criada por marca italiana

A marca italiana Diesel é responsável pelo design dos macacões que os ladrões de "La Casa de Papel" usam na terceira parte, que estreia na próxima sexta-feira (19 de julho) na Netflix. Mas os fãs da série espanhola também vão poder se sentir parte da gangue do Professor. Pelo menos um pouquinho.

No mesmo dia da estreia, a grife lança a coleção cápsula baseada no conto del mayor atraco de la historia, ops, do maior roubo já realizado (ao menos na ficção).

São camisetas e jaquetas desenvolvidas a partir dos personagens e ícones da história, como as máscaras de Dalí, na paleta básica da série: preto, branco e vermelho.

Veja abaixo algumas peças:











Publicidad











Qual sua preferida? Iria de Professor, Tóquio, Rio ou Nairóbi?

As vendas começam em 19 de julho, em lojas e no site da marca no Brasil.