Goma-Laca valoriza discos de 78 rotações em show no Sesc Pinheiros

Grupo Goma-Laca. / José de Holanda/Divulgação

O vinil pode até ter voltado (para muitos, ele nunca foi embora), mas o seu formato mais primitivo, em 78 rotações e ainda feito com goma-laca, acabou esquecido após ser substituído pela versão mais leve e barata, de 33 e 45 rotações (dependendo do tamanho do disco).

Muito do período em que o clássico disco foi o principal formato de divulgação da música brasileira, entre os anos 1902 e 1964, acabou sumindo do imaginário popular. Para trazer esse legado enorme aos dias atuais, um centro de criação e pesquisa promove eventos e conteúdo digital que valoriza acervos das gerações passadas.

O Goma-Laca (nome que reverencia o material usado na produção da mídia) tem na linha de frente a radialista e produtora cultural Biancamaria Binazzi e o jornalista e produtor musical Ronaldo Evangelista. Juntos, eles organizam oficinas, podcasts, vídeos, entrevistas, rodas de escuta de discos e até shows com os clássicos do início do século passado.

O mais recente projeto deles, que além de tudo também gravam álbuns, é o trabalho "Cantos Populares do Brasil de Elsie Houston”, com músicas então gravadas pela cantora e folclorista Elsie Houston em 1930.

No repertório estão canções tradicionais como cantigas indígenas, temas do candomblé e modinhas. Para os idealizadores, a diversidade do repertório cria um “labirinto de melodias que há séculos se cruzam, se fundem e se reinventam na inspiração de cada um”.

O disco será apresentado em uma apresentação neste sábado (13) no Sesc Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O show contará com a participação de nomes como Alessandra Leão, Siba, Lívia Mattos, Marcelo Pretto e Pastoras do Rosário.

Serviço

Goma-Laca lança “Cantos Populares do Brasil de Elsie Houston”

No Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195 – Pinheiros, São Paulo, SP)

Tel.: (11) 3095-9400

Sábado, dia 13 de julho, às 21h

Ingressos a R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)/R$ 9 (credencial Sesc e dependentes)