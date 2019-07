Ed Sheeran confirma que se casou em letra de música - e em entrevista

Há pelo menos um ano se especula que Ed Sheeran se casou com a namorada de longa data Cherry Seaborn. Eles se conheceram em 2015 e ficaram noivos em 2017. Nesta sexta-feira, 12, o cantor confirmou o casamento em uma entrevista com o radialista Charlamagne Tha God disponibilizada no canal do YouTube do próprio Ed Sheeran.

Ao falar sobre a letra de "Remember The Name", música que fez em parceria com o rapper 50 Cent e que traz o trecho "Minha esposa veste vermelho, mas ela fica melhor sem batom" (em tradução livre), Sheeran comentou sobre seu casamento.

"Na verdade, foi antes de eu e Cherry nos casarmos, e eu sabia que nós já teríamos nos casado à altura em que a música fosse lançada. Alguém iria ouvir e ficar tipo: 'Oh, eles casaram!"", afirmou.

Em outro momento, também confirmou seu matrimônio ao falar sobre "I Don't Care", música lançada em parceria com Justin Bieber: "Bieber acabou de se casar. Eu acabei de me casar. Essa música é sobre estar em um evento da indústria com a mulher que você ama, ou a pessoa que você ama, e estar tipo 'f***-se isso', vamos apenas nos divertir".