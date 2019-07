Ed Sheeran lança álbum repleto de parcerias e clipe de 'Antisocial' com Travis Scott

De uma só vez! Ed Sheeran lançou nesta sexta-feira (12) o No.6 Collaborations Project, álbum repleto de parcerias com outros artistas, e o clipe de "Antisocial", com o rapper Travis Scott. Veja abaixo:

O músico divide cada faixa do disco com um cantor diferente. Entre as colaborações estão Camila Cabello, Cardi B, Bruno Mars, 50 Cent, Skrillex e muitos outros!

O projeto conta com singles já revelados com Justin Bieber, "I Don't Care", Chance The Rapper, "Cross Me", e Khalid, "Beautiful People".

Ouça aqui: