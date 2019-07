Dia do Rock ganha maratona de shows por São Paulo neste sábado

É com muita música que o o Dia do Rock será comemorado por São Paulo neste sábado (13), com uma série de shows gratuitos organizados pela Secretaria Municipal de Cultura.

O epicentro dessa festa será a praça da República, que recebe shows de diferentes vertentes do gênero, representados por Angra (13h), Ira! (15h30), Marina Lima (17h30) e uma apresentação especial de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando sucessos do Legião Urbana (20h30).

Leia também:

Thiago Pethit atualiza mito em novo disco e faz show no Sesc Pinheiros

Grupo Giramundo traz seus bonecos a São Paulo neste fim de semana

Ainda no centro, na esquina da av. Ipiranga com a r. 24 de Maio, será possível bater cabeça com Supla (14h30), Edu Falaschi (19h) e Krisiun (20h30), entre outros.

No Centro Cultural Olido, o som fica a cargo do punk rock das Mercenárias (20h) e de Deaf Kids (21h30), além de um festival de novas bandas que acontece das 13h às 18h, e uma feira de discos de vinil.

A programação se espalha ainda por outras regiões, com shows de Miranda Kassin, na Casa de Cultura Guaianases (16h), e Pavilhão 9, na Casa de Cultura Hip Hop Sul (19h), entre outros.