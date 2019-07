Chalé com equipe de série da Globo pega fogo e deixa um ferido

A equipe da série "Desalma" que a Globo filma na serra gaúcha, passou por um susto na madrugada desta sexta-feira (12). O chalé em que parte da produção estava hospedada pegou fogo. Um funcionário terceirizado acabou se ferindo ao sair do quarto em chamas.

Em nota, a Globo afirmou que o local, na cidade de São Francisco de Paula, foi evacuado rapidamente. "Wesley Silva, da empresa terceirizada Drone Service, se machucou ao sair do chalé, sendo socorrido imediatamente e levado para a Santa Casa São Francisco de Paula, onde está sendo atendido e realizando exames".

A série, que será exibida na Globoplay, não sofrerá atrasos, segundo a emissora. "Não haverá impacto no planejamento das gravações da série, já que hoje é o último dia da equipe no Sul. A partir da próxima semana, a série começa a rodar cenas em locações no Rio de Janeiro", diz a nota.

A série, de Ana Paula Maia, tem Claudia Abreu e Cássia Kis Magro como protagonistas.