Call of Duty: Modern Warfare não terá 'season pass' e ganhará novos conteúdos gratuitos

É o fim de uma era? A Activision anunciou nesta quinta (11) que seu novo jogo Call of Duty: Modern Warfare não terá o tradicional "season pass" (passe de temporada, em português), que garantia acesso aos conteúdos adicionais pagos (os famosos "DLCs") após o lançamento do jogo.

Com isso, a distribuidora disse que irá oferecer mapas, itens e eventos gratuitos durante o desenvolvimento da nova geração da franquia, que chega às lojas no dia 25 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC. O título é desenvolvido pela Infinity Ward.

Ainda segundo a Activision, um evento no dia 1º de agosto irá revelar todos os detalhes sobre os modos multiplayer do jogo, que promete novidades “inovadoras”. Em nota divulgada nesta semana, a empresa já adiantou que tem planos para cross-play, ferramenta que permite que jogadores de diferentes plataformas possam aproveitar juntos.

Em uma transmissão no Twitch, a distribuidora apresentou também um novo modo, “2 vs 2 Gunfight”, com um combate próximo e de ação rápida.