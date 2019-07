Após morte de Cameron Boyce, Disney cancela estreia de 'Descendentes 3' no tapete vermelho

A estreia de "Descendentes 3" no tapete vermelho foi cancelada. O Disney Channel decidiu suspender o evento após a repentina morte de Cameron Boyce, que interpretava o filho de Cruella de Vil na franquia de filmes.

“Estamos orgulhosos de fazer parte do legado de Cameron Boyce, mostrando seus talentos na tela, mas estamos cancelando o evento de estreia do tapete vermelho para 'Descendentes 3', previsto para 22 de julho. Em vez disso, a a Walt Disney Company fará uma doação para o Thirst Project, uma organização filantrópica com a qual Cameron estava profundamente comprometido ”, disse o Disney Channel em comunicado. "Com a permissão da família Boyce, o canal vai dedicar a exibição de Descendentes 3 à memória de Cameron".

Cameron Boyce, conhecido pela série do Disney Channel "Jessie" e o filme "Descendentes", morreu no sábado (8), aos 20 anos. O ator teria sofrido uma convulsão durante o sono devido a uma "condição médica pré-existente", segundo a família.

Ao portal Entertainment Weekly, os pais disseram que Cameron sofria de epilepsia.

A estreia ao ator na televisão aconteceu quando ele tinha apenas 8 anos, na série "General Hospital: Night Shift". Ele também aparece no clipe "That Green Gentleman", da banda Panic! At the Disco.

Mas foi com a série do Disney Channel "Jessie" (2011-2015) que o mundo conheceu o talento de Cameron. Em 2015, o ator foi escalado como Carlos em "Descendentes", saga que conta a história dos filhos dos vilões da Disney.