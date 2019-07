Já dá pra ouvir IZA e Beyoncé emocionando na trilha sonora completa de 'O Rei Leão'

Depois de dar um gostinho da trilha sonora do live action "O Rei Leão" na quarta-feira (10), com "Spirit", a Disney liberou nesta quinta (11) todo o álbum com canções originais, versões e instrumentais que comporão o filme.

Não apenas a trilha original, com as vozes de Beyoncé e Donald Glover, mas também a versão em português brasileiro. Nela, IZA, Ícaro Silva e todo o elenco do Brasil está arrasando na voz dos personagens.

Relembre a animada "O Que Eu Quero Mais É Ser Rei", que traz os jovens Nala e Simba atazanando Zazu, ou se delicie com as vozes de IZA e Ícaro em "Nesta Noite o Amor Chegou" no álbum a seguir:

Na versão dos Estados Unidos, o destaque é a original de Elton John – que produziu canções para a animação de 1994. Ouça a otimista "Never Too Late" abaixo: