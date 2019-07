Novo diretor de 'Sherlock Homes 3' também trabalhou em Rocketman e Bohemian Rhapsody

Longe dos 'Vingadores', Robert Downey Jr. pode trocar a armadura e voltar para sua boina e cachimbo para viver Sherlock Holmes novamente. A sequência da franquia esteve engavetada enquanto a agenda do ator e sua dupla, Jude Law, não estavam disponíveis para gravar.

Agora, no entanto, com o término da saga dos 'Vingadores', um novo nome surge para requentar a produção. O diretor Dextor Fletcher assume a produção, segundo informações do site Variety, e substitui Guy Ritchie.

Fletcher está em alta após dirigir a cinebiografia de Elton John, 'Rocketman', e também parte da história da banda Queen em 'Bohemian Rhapsody'.

O longa será escrito por Chris Biancato, e produzido por Susan Downey, Joel Silver e Lionel Wigram. Até o momento, a data de estreia está marcada para 21 de dezembro de 2021.