História do último dia de Cheddar, o cachorro do Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine, é de partir o coração

Notícia triste para os fãs de "Broklyn Nine-Nine"! Stewart, o corgi que 'interpretou' Cheddar, o cãozinho do capitão Holt (Andre Braugher) na série. Ele tinha 13 aninhos.

Na segunda-feira (8), a dona de Stewart relatou que o cachorrinho se despediu em grande estilo e aproveitou muito o seu último dia.

"Nós fomos para a praia – o lugar favorito dele. Ele brincou muito na água e aproveitou um picnic do In & Out Burgers. Nós relaxamos sob o sol e aproveitamos a companhia um do outro", disse a dona em um post no Instagram no perfil que Stewart dividia com Stella, sua irmãzinha.

O final do relato é de partir o coração. "Nosso veterinário nos encontrou lá mais tarde e Stewart dormiu em paz em meus braços enquanto ouvia o som do oceano. Ele era um cachorro muito especial, ele era meu super star", disse.

Stewart não foi o único corgi a participar da série no papel de Cheddar, mas foi o que teve mais longevidade no 'papel'.

Veja alguns momentos de Cheddar no vídeo abaixo: