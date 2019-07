MasterChef Brasil: Lorena Dayse supera má fase e arrasa em prova de frutas exóticas

A enfermeira Lorena Dayse soube trabalhar bem com o araçá boi, fruta exótica da Caixa Misteriosa, e foi a grande vencedora da prova com um sorbet e compota de araçá boi com creme de coco e farofa de bolo de castanha. Vinda de uma fase ruim na competição, a participante se superou e foi destaque no desafio do MasterChef Brasil.

“Tá tudo uma montanha-russa. Na última prova saí bem abalada, triste, foi pouco tempo pra me reestruturar psicologicamente. Mas foi importante essa vitória, e nessa reta final, cada vitória vai ser importante”, revelou em entrevista ao Portal da Band.

Em mais um desafio da Caixa Misteriosa, os cozinheiros foram surpreendidos com frutas exóticas, desconhecidas de grande parte dos brasileiros, e tinham que preparar um prato para conquistar os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

“Eu conhecia duas das frutas, mas há mais de dez anos atrás. Fiquei tranquila porque sabia que o grau de dificuldade era igual pra todo mundo. Trabalhei muito tranquila, fiquei organizada, sobrou tempo, concluí minha sobremesa bem antes do esperado”, disse Lorena.

Com a estratégia de não mascarar o sabor da fruta, a enfermeira contou detalhes da receita: “Apesar de não ser muito saborosa, eu sabia que se eu mexesse muito no sabor, ia destruir. Então a ideia foi compor com alguma coisa suave, que foi o creme de coco”, completou.