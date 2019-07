Nova temporada de How to Get Away With Murder será a última

É hora de dizer tchau para Annelise Keating e sua turma. A próxima temporada da série norte-americana How to Get Away with Murder será a última do enredo. O anúncio veio por nota da presidente da ABC Entertainment, emissora original da série. Karey Burke agradece a equipe de produção e exalta o trabalho da protagonista Viola Davis.

"Viola Davis entrou para a história da televisão com sua atuação inesquecível da icônica anti-heroína Annalise Keating", diz. Pelo papel, Davis recebeu um Emmy de Melhor Atriz em uma Série Dramática – tornando-se a primeira mulher negra a vencer na categoria.

"Sou eternamente grata a ela, Pete Nowalk e a Shondaland [produtora encabeçada pela roteirista e cineasta Shonda Rhimes] por criar e dar vida a uma série tão inteligente, sofisticada e inovadora, que têm sido importante parte das noites de quinta-feira na ABC".

O criador do seriado, Pete Nowalk, também falou sobre o fim de HTGAWM. "Decidir pelo fim dessa série foi uma decisão brutal, mas no fim, a trama te diz o que fazer – e foi o que fez aqui. Para mim, a jornada de Annalise Keating sempre teve um final claro. Saber que ainda tenho 15 episódios para concluir sua história, e dar chance para todos os personagens tenham finais matadores, é um presente raramente dado a um criador de séries", agradece.

A sexta e última temporada começa a ser exibida na televisão norte-americana em 26 de setembro.