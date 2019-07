Filmes inéditos ocupam terraço de shopping em São Paulo

Até domingo (14), o projeto Cine Vista ocupa o terraço do shopping JK Iguatemi para apresentar um misto de filmes badalados com pré-estreias de títulos inéditos.

É o caso de “Quem Você Pensa que Eu Sou”, estrelado por Juliette Binoche, que será exibido nesta quinta-feira (11), às 22h30. Antes disso, às 20h, Julia Roberts puxa “O Retorno de Ben”.

A programação de sexta-feira (12) terá sessões de “Como Treinar Seu Dragão 3” (18h), “Duas Rainhas” (20h15) e “Jornada da Vida” (22h45).

O sábado (13)será dos heróis, com “Capitão Marvel” (18h), “Pantera Negra” (20h30) e “Vingadores: Ultimato” (23h10). O encerramento, no domingo, tem as pré-estreias de “Top Dog” (18h30) e “Finalmente Livres” (22h40).

As sessões infantis custam R$ 30, enquanto as adultas saem a R$ 50.