Dia Mundial do Rock: Centro Cultural São Paulo faz séries de shows em julho

É com muito som e barulho que o Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, tel.: 3397-4002) decidiu comemorar o Dia Mundial do Rock. A data será celebrada apenas no sábado (13), mas é uma desculpa para programar shows ao longo de todo o mês.

A arena da Sala Adoniran Barbosa será o reduto das apresentações, que abrem hoje com o início do projeto Centro do Rock.

As bandas Glue Trip e Ema Stoned são as primeiras do evento, que acontece às quintas, sábados e domingos de julho, respectivamente às 21h, 19h e 18h, com ingressos a R$ 25.

São sempre duas bandas por dia, que transitam entre o hardcore, o rock progressivo, a surf music e o indie, entre outros estilos.

É uma oportunidade para conhecer a diversidade do gênero, defendido seja pelo rock de garagem da The Mönic, pelo darkwave da Scarlet Leaves ou pelo pop de Ana Frango Elétrico.

A programação terá ainda shows das bandas Violet Soda, Der Baum, Camarones Orquestra Guitarrística, Huey, Jadsa, Gumes, Monstro Amigo, Applegate, Polara, O Inimigo, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Brvnks e Menores Atos. Saiba quando elas tocam no site do CCSP.