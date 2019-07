Carta em que Tupac termina namoro com Madonna vai a leilão por até R$ 1 milhão

Uma carta do rapper Tupac Shakur datada de janeiro de 1995 será colocada em leilão na próxima quarta-feira, 17, no site Gotta Have Rock and Roll. No texto, ele termina o relacionamento com a cantora Madonna por achar que namorar uma mulher branca poderia ameaçar sua carreira.



LEIA MAIS:

Anitta lança clipe de ‘Muito Calor’ e reclama: ‘vocês nunca estão satisfeitos’

Canonização de Irmã Dulce no Vaticano terá show de Margareth Menezes

A carta escrita pelo rapper enquanto estava na prisão terá um lance inicial de 100 mil dólares. De acordo com o TMZ, deve ser leiloada por três vezes esse valor, chegando à casa do R$ 1 milhão.

No início de junho, Madonna havia perdido uma batalha judicial para impedir o leilão da carta e de outros itens pessoais. Os objetos estavam na posse de Darlene Lutz, sua ex-amiga e consultora de arte, com quem trabalhou entre 1981 e 2003.