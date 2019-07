Canonização de Irmã Dulce no Vaticano terá show de Margareth Menezes

View this post on Instagram

Hoje tivemos a notícia que o Vaticano reconhece a Irmã Dulce como Santa. Eu que no ano passado, recebi a honra de ser nomeada uma das embaixadoras dessa Obra maravilhosa, fiquei muito feliz com esse momento importante para tantos que já se beneficiaram, se beneficiam e se beneficiarão com essas Obras Saciais de Irmã Dulce. Abraço à todas as pessoas que se doam e se sacrificam para a continuidade dessa legado de amor e caridade, especialmente a querida Maria Rita e sua equipe que com amor continua zelando pela @obrasirmadulce . Tive a oportunidade de conhecer a Irmã Dulce ainda criança e por diversas vezes, eu e meus irmãos, a vimos e sempre lhe pedíamos bênção. Ela era séria mas amorosa. Agora é Santa Irmã Dulce a que traz para muitas pessoas a recuperação da saúde e muitas graças. Mais uma para o panteão da Baia de Todos os Santos. A primeira Santa Brasileira é baiana. Amém, Assim seja. ⭐️🙏🏽⭐️