Batman 80: Superexposição chega a SP em setembro e ingressos já estão à venda; saiba mais

Todo fã do Homem Morcego já se imaginou mexendo as traquitanas da Batcaverna. Ou entrando no Covil do Coringa. Ou ainda no esconderijo da Mulher-Gato. Essa experiência 'vívida' dentro do universo de Gotham City já está próxima da realidade, inclusive para os brasileiros. Inédita, "Batman 80 – A Exposição" chega a São Paulo em setembro e a pré-venda de ingressos começa já nesta quinta-feira (11), para visitação com hora marcada.

A exposição, que já passou por outras partes do mundo, é totalmente imersiva, com cenários, acervo dos quadrinhos e itens raros, além de linha do tempo que mostra a evolução do personagem criado por Bill Finger, com arte de Bob Kane.



O acervo também inclui itens da coleção de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do país e um dos maiores do mundo.

O local escolhido para abrigar a versão brasileira da mostra é o Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo. A curadoria é de Ivan Freitas da Costa, um dos fundadores da CCXP e da Chiaroscuro Studios.

“'Batman 80 – A Exposição' é uma experiência inédita e imperdível para todos os públicos, dos fãs mais aficionados àqueles que buscam um programa divertido para toda a família. É um projeto que está sendo desenvolvido há vários anos e que leva a assinatura de empresas com vasto currículo na realização de grandes eventos e de grandes exposições” diz Costa.

Veja mais detalhes sobre Batman 80:

Quando:

de 5 de setembro a 15 de dezembro de 2019

Terça a Sexta: das 12h às 21h

Sábados, Domingos e Feriados: das 10h às 21h.

Onde:

Memorial da América Latina | Espaço Multiuso | Portões 8, 9 e 13

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 (Zona Oeste), São Paulo,

Próximo à estação Barra Funda (Metrô/CPTM)

Preço:

Terça a Sexta: R$ 35 inteira e R$ 17,50 meia

Sábados, Domingos e Feriados: R$ 45 inteira e R$ 22,50 meia

Meia-entrada para estudantes, idosos, professores e portadores de necessidades especiais conforme legislação vigente

Entrada gratuita para crianças até 4 anos

Loja oficial:

O espaço vai contar com produtos oficiais, incluindo itens com edição limitada, criadas especialmente para a mostra.

Praça de alimentação:

O espaço contará com uma área de alimentação anexa tematizada para expandir a experiência da expo.

Onde comprar:

Ingressos com hora marcada à venda no site. E na bilheteria do Memorial só a partir do início da exposição, dia 05/09/19.