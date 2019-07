Terry Crews faz 'audição' para interpretar pai de Ariel no live action de 'A Pequena Sereia'

O ator e comediante Terry Crews já sabe qual é o próximo papel que quer interpretar. Nas suas redes sociais, o ex-jogador de futebol americano começou uma campanha intensa para viver o pai de Ariel, o rei Tritão, no live action de "A Pequena Sereia" anunciado pela Disney.

Após a revelação da atriz escolhida para o papel principal, Crews já começou a dar dicas à produtora. Halle Bailey, cantora pop selecionada pela Disney para viver Ariel, é negra, assim como Terry – que aproveitou a oportunidade.

No Instagram, o ator compartilhou uma montagem sua no cenário da animação clássica de 1968. Com tritão em mãos e uma longa cauda no lugar das pernas, Terry aparece descamisado no fundo do mar. Na legenda, Terry escreve: "Pai da Ariel!! Me escutem!!"

No entanto, sua campanha não acabou por aí. O humorista voltou ao Instagram nesta terça-feira (9) para publicar sua "audição de canto". Em vídeo, ele canta uma paródia da canção "Under the Sea", da trilha sonora original de "A Pequena Sereia".

"Meu peitoral é melhor, meu tritão é maior, acredite em mim", canta.

Nas duas postagens, Crews aproveitou para promover o programa de talentos do qual é apresentador – o America's Got Talent, da emissora norte-americana NBC.

Os comentários em ambas postagens do ator mostram que, se sua intenção sobre o papel for real, Terry – que ganhou fama no Brasil com seu personagem Julius na comédia "Todo Mundo Odeia o Chris" – certamente tem o apoio do público.