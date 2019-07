Paulo Henrique Amorim: Amigos prestam homenagem ao jornalista

Celebridades e jornalistas lamentaram a morte do jornalista e apresentador Paulo Henrique Amorim, após sofrer um enfarte, aos 77 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10. Entre eles, sua colega de Record TV, Ana Hickmann.

"Em agosto, completo 15 anos de televisão e o responsável pelo que sou hoje é o Paulo Henrique. Grande jornalista e comunicador, ele foi meu mestre, amigo e conselheiro. Meu padrinho!", escreveu a apresentadora em seu Instagram.

"Obrigada, Paulo Henrique, pela sua amizade, inteligência, profissionalismo e bom humor! Minha eterna gratidão! Força para toda família. Vamos sentir sua falta! Descanse em paz, Paulo Henrique Amorim", concluiu.

Outros nomes conhecidos como Fernanda Paes Leme, Walcyr Carrasco e Sabrina Sato também lamentaram a morte de Paulo Henrique Amorim. "Pude aprender muito sobre TV e comunicação quando entrevistei o Paulo Henrique Amorim!", escreveu Fabio Porchat.

Confira abaixo algumas postagens e homenagens sobre a morte de Paulo Henrique Amorim feita por personalidades:

A Democracia brasileira sofreu hoje seria baixa em suas fileiras. Morreu o homem com a coragem de dizer verdades jamais ditas, o destemor do confronto, um indignado, patriota incansável, defensor das causas mais importantes, mordaz, sincero e brilhante. RIP Paulo Henrique Amorim

Muito triste com a perda desse amigo que a vida me deu, Paulo Henrique Amorim. Uma perda para o jornalismo e para o Brasil. pic.twitter.com/EaaeNwXaB5

É com pesar que recebi a notícia do falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, que em quase 60 anos de carreira atuou nos principais veículos de comunicação do país. Que Deus console seus familiares, amigos e colegas de profissão.

— Marina Silva (@MarinaSilva) July 10, 2019