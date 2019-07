'Switch Lite': Nintendo anuncia versão mais barata de seu último videogame

Foram meses de rumores sobre um novo modelo do Nintendo Switch, o mais recente console da japonesa. Nesta quarta-feira (10), porém, o mistério acabou com o anúncio oficial do Nintendo Switch Lite.

O modelo funciona apenas em modo portátil, sendo similar a gerações anteriores como o 3DS e o Game Boy. Nos Estados Unidos, o Switch Lite será lançado no dia 20 de setembro por 199 dólares (cerca de R$ 760), mais barato que o modelo tradicional – que é vendido por 299 dólares (cerca de R$ 1140). Serão três cores: cinza, amarelo e turquesa.

A novidade da Nintendo é uma tentativa da empresa de expandir o número de vendas de seu console com a inevitável chegada da próxima geração das gigantes Sony e Microsoft no ano que vem. Nos dois primeiros anos, o Switch vendeu mais de 32 milhões de unidades.

Como a Nintendo não está mais em operação no Brasil, o Switch Mini terá que ser importado. Não há previsão de chegada ou preço do novo console no Brasil.

O que muda?

Quem optar pelo modelo mais barato terá que abrir mão de alguns recursos do Switch original, lançado em 2017. O novo console tem uma tela menor, de 5,5 polegadas, e pesa cerca de 280 gramas. Por ser apenas portátil, ele não pode ser conectado à televisão, como o seu "irmão", e não possui estande próprio nem os controles "joy-con", que podem ser retirados do videogame para atividades em multiplayer.

Segundo a Nintendo, os jogos do Switch serão compatíveis no Switch Lite, mas experiências multiplayer ou que não podem ser jogadas no modo portátil "handheld" (com o console em mãos) ainda podem ser aproveitadas, caso o jogador conecte controles independentes. Alguns exemplos de jogos afetados por essa medida são "Super Mario Party" e "1-2-Switch".

A falta dos 'joy-cons' também compromete recursos exclusivos do controle, como o HD Rumble (vibração) e a câmera infravermelha (para jogos de movimento). Ambos não estão no Switch Lite.

Console não poderá ter imagem transmitida para a TV / Divulgação

Pokémon

Para os fãs de Pokémon, o Nintendo Switch Lite terá sua primeira edição especial com lançamento no dia 8 de novembro, também por 200 dólares. O modelo traz um cinza mais claro com arte exclusiva dos novos títulos da franquia, "Pokémon Sword" e "Pokémon Shield". Os botões são das cores azul e roza e, no verso, o console terá uma pintura exclusiva com desenhos de Zacian e Zamazenta, os legendários da nova geração.