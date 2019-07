Nego do Borel não confirma noivado (ainda): 'Falta o pedido oficial'

Nesta quarta-feira (10), Nego do Borel completa 27 anos e a notícia que pipocou após post do jornalista Leo Dias foi que ele comemorou ficando noivo da atriz Duda Reis. Porém, segundo informações da revista Quem, isso não é oficial. Ainda.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor carioca, há conversas sobre casamento, mas nada ainda foi oficializado com Duda, que tem 18 anos e está no ar em "Malhação".

Em nota, a assessoria afirma que houve confusão, já que o cantor publicou vídeos românticos, mas que não significaram compromisso. Ele está em Portugal.

"Em turnê pela Europa, o cantor Nego do Borel aproveitou a ocasião do seu aniversário para declarar todo o seu amor pela atriz Duda Reis, com quem está namorando há cerca de nove meses. O funkeiro usou sua conta no Instagram para postar um vídeo para lá de romântico, acompanhado da legenda 'Momentos Especiais, que ficam guardados…'. A publicação, que foi logo confundida com um pedido de casamento, faz menção ao dia dos namorados e já tinha sido compartilhada nas redes sociais da atriz, que foi ao encontro de Nego em Portugal para festejar o seu aniversário".

Nego também falou sobre o 'noivado'. "Eu estou amando muito a Duda. Ela tem sido muito companheira e todos os dias ao lado dela são sempre muito especiais. Ela é sem dúvida uma mulher com quem todo homem sonharia em noivar. Nós, inclusive conversamos muito sobre isso e já até comentei com algumas pessoas sobre esse desejo, mas ainda não houve nenhum pedido oficial de noivado", esclareceu o cantor.