Jornalista reintegrada à Globo por ordem judicial é impedida de entrar na emissora

Demitida pela Rede Globo no ano passado após voltar de licença com o diagnóstico de Síndrome de burnout (esgotamento físico e mental), a jornalista Izabella Camargo, que atuava em São Paulo, foi reintegrada judicialmente ao quadro de funcionários nesta quarta-feira (10). Porém, segundo informações da revista Veja, foi impedida de entrar na emissora.

“Eles me receberam na calçada, a conversa foi feita de pé, na rua”, afirma a jornalista. Ela foi à emissora ao lado do advogado e do marido, Thiago Godoy Nascimento. "Ouvi que eles ainda não pensaram sobre o meu caso”, completa. A Globo afirma que não comenta “casos sob júdice”.

Na semana passada, a Globo foi notificada da decisão judicial que a obriga a recontratar a jornalista, que apresentava a previsão do tempo nos jornais Hora 1, Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil.

Embora não saiba como o caso vai se desenrolar, Izabella diz que vai aguardar os próximos passos. “Eu agradeci e segui a vida. Eu sempre falei a verdade. Meu coração está muito tranquilo.” Ela deveria voltar ao trabalho a partir das 11h.