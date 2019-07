Dez brasileiros poderão conhecer dupla de 'Irmãos à Obra'; veja como

Quer conhecer os gêmeos Drew e Jonathan Scott? O canal Discovery Home & Health vai levar dez brasileiros ao encontro dos 'Irmãos à Obra'. Para concorrer, basta topar o desafio e responder um quiz no site oficial da emissora.

Durante duas semanas, os internautas terão de fazer seu cadastro no portal responder uma série de perguntas. O objetivo é premiar aqueles que sabem mais sobre o reality e a dupla.

O fãs deverão seguir as instruções do site e responder uma série de questões de múltipla escolha a respeito do programa e da vida dos gêmeos. A promoção vai até o dia 30 de julho. Os dez primeiros classificados vão conhecer Jonathan e Drew pessoalmente, em eventos que acontecerão na capital paulista, em agosto.

No início de junho, o Discovery lançou uma campanha para engajar os brasileiros pedindo que os irmãos visitem o Brasil. Realizada pelo Discovery Home & Helth, a ação reuniu aproximadamente oito milhões de internautas com a hashtag #vemirmãosaobra.

Aos 41 anos, os gêmeos canadenses começaram à frente do reality, em 2011, cujo nome original é Property Brothers.

Durante o programa, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel, claro, tudo com o aval dos compradores.