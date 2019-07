Grey's Anatomy: Chandra Wilson explica declaração de Ellen Pompeo sobre 'ambiente tóxico' por trás da câmeras

Chandra Wilson, que dá vida a Dra. Miranda Bailey desde o ínicio de “Grey's Anatomy”, decidiu complementar a fala de Ellen Pompeo (Meredith) sobre o ambiente de trabalho tóxico que o elenco presenciou nos dez primeiros anos da série.

Em uma longa entrevista ao F5 da Folha de São Paulo, a atriz e diretora revelou que mesmo que no início “todos tentassem ser muito legais uns com uns outros”, com o passar dos anos “as personalidades das pessoas começaram a aparecer, como em qualquer outra família”.

“Acredito que um ambiente é aquilo que você coloca. Quando se coloca pensamentos positivos, dali sairá pensamentos positivos. Já quando se insere pensamentos tóxicos, todos sentirão isso. Por isso, tivemos que aprender a nos tratar de forma positiva para criar um ambiente bacana”, explicou.

Em junho, Ellen revelou à Variety que o clima por trás das câmeras do drama médico esteve longe de ser um mar de rosas durante um bom tempo.

“Houve muitos momentos (que pensei em deixar a série). Nos primeiros 10 anos tivemos sérios problemas de cultura, mau comportamento, ambiente de trabalho realmente tóxico. Mas uma vez que comecei a ter filhos, não era mais somente sobre mim. Eu preciso sustentar minha família”, confessou a atriz.

A 16ª temporada “Grey's Anatomy” deve estrear no Brasil entre o final de outubro ou início de novembro de 2019!