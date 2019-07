É oficial: 'Friends' deixará a Netflix em 2020 para estrear em novo serviço de streaming

Após meses de vai-e-vem sobre a presença do seriado norte-americano "Friends" no catálogo da Netflix, o futuro da série foi definido. Na terça-feira (9), o conglomerado WarnerMedia anunciou que Rachel, Monica e cia irão para o novo serviço de streaming HBO Max.



A plataforma é uma empreitada da própria WarnerMedia junto à AT&T, e está apostando em produções originais além das programações clássicas da Warner Bros, HBO e TBS. A HBO Max será competidora direta da Netflix e outros serviços, e acompanha a Disney e a Comcast, que também lançarão seus streamings próprios em breve.

Nas redes sociais, a Netflix US confirmou ao público a saída de "Friends" do catálogo. "Aquele em que você precisa dizer adeus", escreve a conta oficial da empresa no Twitter. "Lamentamos em ver Friends partir para o serviço de streaming da Warner no início de 2020. Obrigado pelas memórias, gangue".

