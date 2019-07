Ouça Beyoncé em 'Spirit', primeiro single da trilha sonora original de 'O Rei Leão'

A primeira canção original da trilha sonora de "O Rei Leão" foi liberado na madrugada desta quarta-feira (10). A música recebe o nome "Spirit", e traz a voz de Beyoncé, que dubla a personagem Nala.

Com corais e instrumental épico, "Spirit" ajuda a dar o tom do live-action e integra uma série de canções que acompanham o projeto. Na terça-feira (9), a Disney anunciou também um álbum completo inspirado a história de Rei Leão, que reunirá artistas globais. Intitulado "The Lion King: The Gift", o disco tem produção e curadoria de Beyoncé.

A nova versão da trama também conta com a voz de Donald Glover, ator e rapper sob a alcunha "Childlish Gambino", no papel do protagonista Simba. O comediante John Oliver será o papagaio Zazu, Seth Rogen e Billy Eichner serão Pumba e Timão, enquanto Alfre Woodard será a mãe de Simba, Sarabi.

O icônico vilão Scar será interpretado por Chiwetel Ejiofor. As versões infantis de Nala e Simba ficam por conta de, respectivamente, Shahadi Wright Joseph e JD McCrary.

Ouça o single "Spirit" a seguir: