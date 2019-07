Aquilo que não veremos mais em 'Stranger Things' e outras séries da Netflix

Após um relatório mostrar alguns números significativos, a Netflix decidiu reduzir a aparição de cigarro e suas formas de consumo nas produções originais.

De acordo com o Deadline, a plataforma começa a vetar o tabaco das cenas de séries ou filmes "para crianças menores de 14 anos". No entanto, exceções serão feitas em casos de precisão histórica.

Isso indica quer personagens fumantes compulsivos como Jim Hopper (David Harbour) de "Stranger Things" devem acabar a partir de agora.

Reprodução / Netflix

O relatório que impulsionou a decisão foi intitulado “While You Were Streaming” e afirmou que “Stranger Things” foi a principal “culpada” em retratar o fumo no streaming. Uma revisão da 1ª temporada da série encontrou 182 cenas com imagens de fumaça ou cigarro na série.

As representações do tabaco também podem incluir um cigarro em um cinzeiro ou um maço de cigarros em uma loja. Levando isso em conta, o estudo confirmou 1.209 casos de aparição de tabaco na televisão entre 2016 e 2017. A Netflix foi responsável por 866 desses exemplos.