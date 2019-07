Meghan Markle proíbe que tirem fotos dela em Wimbledon, afirma jornal

Meghan Markle esteve recentemente na plateia do torneio de Wimbledon para torcer por sua amiga tenista Serena Williams. A duquesa assistiu a um jogo de tênis com duas amigas, cercada por sua equipe oficial e por lugares vazios.

Segundo o jornal britânico The Daily Telegraph, seguranças abordaram pessoas que estavam no evento e proibiram fotos de Meghan alegando que ela estava no local em uma função privada.

No entanto, a partida foi transmitida pela BBC e as câmeras da TV filmaram a duquesa.

A atleta americana Serena Williams esteve no casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry, em maio do ano passado.