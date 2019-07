Com ingressos esgotados, concerto de aniversário da São Paulo é transmitido nas redes sociais

Para lembrar os 20 anos de fundação comemorados nesta segunda-feira (9), a Sala São Paulo apresenta um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que executará a Sinfonia n° 5 em dó menor, Op. 67, de Beethoven, regida pelo maestro suíço Thierry Fischer. O concerto está marcado para as 16h30 desta terça-feira.

Como os ingressos para a apresentação dessa tarde estão esgotados, o concerto será transmitido também por redes sociais da Sala São Paulo e pela página oficial da Sala São Paulo.

História

A Sala, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é uma das mais importantes casas de concerto do país, inaugurada em 9 de julho de 1999 com a apresentação da Sinfonia n° 2, de Gustav Mahler, chamada de Sinfonia Ressurreição. A sala é tombada como patrimônio histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).

Já a Osesp foi fundada em 1954 e, desde 2005, é administrada pela Fundação Osesp. A partir de 2020, Thierry Fischer assume a diretoria musical e a regência titular da Orquestra. O contrato dele com a Osesp prossegue até o final da temporada de 2024.