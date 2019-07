Carmo Dalla Vecchia responde com humor a pergunta sobre namorado: 'São vários'

Carmo Dalla Vecchia, 48 anos, tem divertido seus seguidores no Instagram com uma série de fotos intimistas de seus amigos. Algumas têm como protagonista o ator Cássio Collares, o que fez com que um fã questionasse se eles se relacionam.

“É seu namorado, Carmo?”, perguntou. “Um deles. São vários”, respondeu o ator, atualmente no ar na novela das seis, "Órfãos da Terra".

O fã viu uma oportunidade para se candidatar a uma das 'vagas'. Dalla Vecchia prometou avaliar. “Vou pensar. Manda um nude”.

O papo até continuou, com Carmo deixando claro que, para namoro, ele precisava de uma 'amostra'. “Eita, só trabalha com nudes?”, disse o fã. “Namoro? Só”

Cássio Collares faz parte do elenco do espetáculo musical "Billy Elliot". Nos cliques, aparecem também os atores Vanessa Mello, Afonso Monteiro, Marisol Marcondes e Fabrício Negri.