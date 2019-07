Cantor sertanejo de 22 anos morre em acidente com carreta

O cantor catarinense Ramon Struck, 22 anos, morreu em um acidente na BR470, em Santa Catarina, no último domingo (7).

O sertanejo se apresentou no fim de semana em uma cidade do interior do estado e voltava para Indaial, cidade onde morava, quando bateu de frente com uma carreta, na altura do Km 110 da BR, na cidade de Apiúna. O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã do domingo. O motorista do caminhão não se feriu.

Em início de carreira, Struck costumava se apresentar em festas e bares na região do Alto Vale.