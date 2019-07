Bacurau vence prêmio de melhor filme na competição internacional de Munique

O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37.° Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition.

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.

Diretor de "Bacurau", Kleber Mendonça Filho discursa em Cannes / Stephane Mahe/Reuters

No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no Festival de Gramado, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto.

A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes.

O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.

Veja o trailer de Bacurau: