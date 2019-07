Snoop Dogg posta 'foto' sua fumando com Kurt Cobain — mas imagem é falsa

O rapper norte-americano Snoop Dogg protagonizou uma pequena gafe nas redes sociais. Na última quinta-feira, o artista compartilhou uma foto sua junto ao rockeiro Kurt Cobain. O frontman da banda Nirvana sorri ao lado do intérprete de "Gin and Juice", que segura um cigarro de maconha; na legenda, Snoop escreve: "Jovem dogg com Kurt. 92".

No entanto, revelou-se que a imagem é uma fotomontagem, editada por um perfil do Instagram especializado neste tipo de adulteração. Snoop, no entanto, enganou muitos de seus seguidores, que ficaram impressionados com a cena.

"Wow, nós já sabemos que você é lendário, mas você acabou de subir o nível!", escreveu o também rapper Tyrese nos comentários. Outros, no entanto, não caíram. O perfil "timecapsule_", que acumulou mais de 84 mil seguidores com postagens sobre a década de 90, comentou: "Essa foto é falsa pra c******, pare".

A montagem foi originalmente publicada pela "Vemix", que cria "snapshots de outra dimensão". As imagens colocam celebridades em encontros que nunca aconteceram. Kurt Cobain, além da cena com Snoop Dogg, também aparece ao lado de John Lennon, compondo com violão e piano. Em outra postagem, o rapper Eminem posa ao lado da lenda do hip hop Notorious B.I.G — que faleceu antes da estreia do jovem na música.

Na imagem de Kurt e Dogg, é possível ver a assinatura do perfil Vemix em um frigobar. Não é possível afirmar se o rapper realmente acreditou que a imagem era real — indicando que, talvez, os dois músicos já tenham realmente se encontrado para dividir uns cigarros —, apesar da legenda sugerir que sim. A confusão divertiu alguns internautas, mas não agradou o autor da imagem.

O perfil Vemix compartilhou uma matéria a respeito da postagem de Snoop, e escreveu: "Obrigado @snoopdogg por tudo, especialmente por não me dar créditos e deixar essa [imagem] solta por aí".