MC Pocahontas está saindo com ex de Anitta, diz colunista

A fila anda no mundo dos famosos — e anda rápido! A cantora Pocah, conhecida como MC Pocahontas, estaria vivendo um romance com ninguém menos que Ronan de Souza, ex-namorado de Anitta.

No domingo (7), os dois assistiram à final da Copa América juntinhos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro e, segundo o colunista Leo Dias, teriam terminado a noite em um barzinho na zona oeste da capital fluminense.

Vale lembrar que Anitta se apresentou no evento esportivo. Será que ficou um climão?

Ainda segundo Leo Dias, Anitta e Ronan estiveram juntos até o Carnaval deste ano.