Malévola: Dona do Mal ganha novo trailer com detalhes do enredo

Na manhã desta segunda-feira (8), a Disney liberou o segundo trailer da sequência de Malévola, aclamado filme de 2014 com Angelina Jolie. A continuação terá momentos que relembram a animação de 1959, com algumas significativas mudanças no enredo.

No trailer, vemos o pedido de casamento da princesa Aurora (Elle Fanning) pelo Príncipe Phillip. A união força um novo encontro entre Malévola (Angelina Jolie) e a realeza – relação que, como descobrimos no primeiro filme, nem sempre dá certo.

Desta vez, uma fala da Rainha Ingrith, mãe do príncipe, desperta a fúria de Malévola. "Fez um trabalho admirável contrariando sua natureza para criar essa criança. Mas agora, ela finalmente receberá o amor de uma mãe de verdade", alfineta a personagem de Michelle Pfeiffer.

Confira o segundo trailer de "Malévola: Dona do Mal" a seguir.