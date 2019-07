Grey's Anatomy: Fãs devem se preparar para conhecer um personagem 'mais a fundo' na 16ª temporada

“Grey's Anatomy” está com volta marcada para 26 de setembro nos Estados Unidos e alguns especialistas no assunto afirmam que a 16ª temporada de irá nos familiarizar ainda mais com um personagem que acabou de entrar para o elenco fixo: Tom Koracick (Greg Germann).

De acordo com o portal Carter Matt, os novos episódios certamente darão a Tom mais espaço, moldando melhor seu caráter e desvendando sua história familiar. Além disso, seus problemas amorosos com Teddy (Kim Raver) também devem ajudar a conhecer ainda mais o passado desse personagem.

Em entrevista ao People, Kim confessou que seu personagem e Owen (Kevin McKidd) "estão em um bom momento para ter um relacionamento incrível " . Por tanto, o fim de seu relacionamento com Koracick é mais do que esperado.

Esta situação abrirá uma porta para que as necessidades pessoais do namorado rejeitado sejam ainda mais exploradas, segundo a fonte. Isso acontecerá, não apenas pelo fim da relação, mas também por se tratar de um pai que perdeu um filho e estava apoiando a (ex) namorada grávida.

Preparado para conhecer Tom mais afundo?