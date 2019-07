Cardi B joga peruca na plateia durante show: 'Eu me empolguei... Quero ela de volta'

A rapper norte-americana Cardi B teve um momento de empolgação durante seu concerto no Wireless Festival, em Londres. Enquanto cantava, Cardi arrancou sua peruca da cabeça e arremessou-a na plateia. Só há um problema: agora, ela a quer de volta.

A artista publicou o vídeo da apresentação, com a cena em que joga a peruca para o público, que assiste enlouquecido. Ela continua o show com apenas a touca que segura seu cabelo real.

"Eu me empolguei", escreveu Cardi. "Quero minha peruca de volta. Me mande uma mensagem", pediu a cantora a quem estiver com sua peruca.

O vídeo divertiu seus seguidores nas redes sociais, que elogiaram a espontaneidade da rapper. "Talvez você tenha feito o gesto mais icônico do hip hop", comentou seu colega Snoop Dogg.