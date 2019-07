Vocalista divulga vídeo de fãs fazendo sexo durante show e comemora: 'Fico feliz de ver qualquer reação à nossa música'

Neste final de semana, a banda polonesa de black metal Behemoth presenciou um momento controverso durante sua apresentação no Roskilde Festival, na Dinamarca.

Nergal, vocalista da banda, foi quem divulgou a cena de sexo oral em público gravada no show, comemorando e revelando que fica feliz de ver “qualquer reação” à sua música.

Ele publicou o vídeo em seu Instagram, acompanhado da seguinte mensagem:

"Bem, eu não sou nenhum veterano, mas já vi coisas. Já vi muitas coisas… Ontem, nós finalizamos uma temporada de festivais no lendário Roskilde Festival, na Dinamarca. O show foi muito bom, muito bem feito e com uma resposta apaixonada do time de vikings locais. Fico feliz de ver QUALQUER reação à nossa música, de verdade. Fico feliz com qualquer coisa que não seja a indiferença. Estou de boa com uma pequena dose de violência, pessoas jogando peças de seus armários, pessoas me mostrando o dedo, me xingando, garotas mostrando os peitos… está TUDO bem! Mas nos meus quase 30 anos de carreira eu NUNCA tinha visto um casal se pegando bem na frente do palco no meio de um mosh pit! Uma garota semi nua estava ajoelhada em frente a um cara semi nu por uns bons 5 ou 10 minutos enquanto ele levantava os braços e cantava as nossas músicas de amor! O quão legal é isso?!? É legal saber que o Behemoth está corrompendo legiões em tantos níveis! O AMOR É A LEI, DEPRAVAÇÃO NÍVEL PROFISSIONAL", escreveu.