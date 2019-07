MasterChef Brasil: Saiba como foi o episódio deste domingo, 7 de julho

Achachairú, acoará-tinga, dovyalis, lobeira, goiaba araçá e murici guassú… O quê? São de comer? Sim! O episódio do "MasterChef Brasil" deste domingo, 7 de julho, desafiou os nove participantes remanescentes a transformar essas e outras frutas exóticas em pratos doces ou salgados.

Eduardo Richard, que ganhou a prova de eliminação na semana passada, teve vantagem e podia trocar sua fruta por a de algum colega, sem experimentar nenhuma. Ele não entendeu direito a instrução e 'roubou' um pedacinho do colega de trás. No fim, preferiu ficar com sua frutinha, a mamey.

Todo mundo pareceu bastante perdido, inclusive para pronunciar o nome dos ingredientes, que ningu[em conhecia. Grande parte dos cozinheiros amadores fez receitas doces, com exceção de Ecatherine, Fernando e Rodrigo, que trabalharam com carnes ou salada.

A dificuldade fez com que jogadores experientes e que se deram muito bem até aqui, caso de Cat, Fernando e Juliana fossem extremamente criticados. Os pratos realmente não deram certo. Cat, que estava gripada, não reconhecia os sabores, Fernando deixou queimar sua carne e derrubou ingredientes no chão. Já o bolo de Juliana não agradou. "É completamente amador. Hoje, você não pode mais fazer isso".

Fernando se atrapalhou e derrubou suas mis en place com a frutinha no chão. Todo mundo se atrasou demais, o que deixou os jurados em cima.

Os destaques positivos foram Eduardo M., Lorena e Rodrigo, elogiados por criatividade e simplicidade que destacaram os sabores das frutas protagonizadas. Lorena, que foi muito criticada na semana passada, "voltou ao jogo" e ganhou, subindo ao mezanino com os colegas.

Prova de eliminação

Cat, Fernando e Juliana tiveram desvantagem de menos dez minutos na prova de eliminação, que fizeram com Haila, Helton e Eduardo R. O desafio foi reproduzir um prato do chef espanhol Oscar Bosch, radicado em São Paulo e dono do restaurante Tanit. Rabada com sofrito e aioli de atum.

O aioli, espécie de maionese, foi o grande desafio de todos os participantes. Em lugar de ovo, a receita do chef Bosch levava o peixe, o que confundiu todo mundo.

Para surpresa de muitos, e dela mesma, Haila foi escolhida a melhor e ganhou um espaço no mezanino e o prêmio de prova individula! A escolha foi do próprio chef espanhol. "Foi a que mais se aproximou do meu prato", disse Oscar Bosch.

A maré de azar acompanhou o trio que se deu mal na primeira prova. Helton e Eduardo R. fizeram bons pratos e conseguiram subir ao mezanino, enquanto que Juliana, Fernando e Cat foram novamente os destaques negativos.

Fernando perdeu força e foi eliminado. Paola Carosella ficou muito emocionada na despedida. "Você cozinha muito. Eu não queria que você fosse".