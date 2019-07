MasterChef Brasil: Quem foi eliminado neste domingo, 7 de julho?

Cat, Fernando e Juliana tiveram desvantagem de menos dez minutos na prova de eliminação, que fizeram com Haila, Helton e Eduardo R. O desafio foi reproduzir um prato do chef espanhol Oscar Bosch, radicado em São Paulo e dono do restaurante Tanit: rabada com sofrito e aioli de atum.

O aioli, espécie de maionese, foi o grande desafio de todos os participantes. Em lugar de ovo, a receita do chef Bosch levava o peixe, o que confundiu todo mundo.

Para surpresa de muitos, e dela mesma, Haila foi escolhida a melhor e ganhou um espaço no mezanino e o prêmio de prova individula! A escolha foi do próprio chef espanhol. "Foi a que mais se aproximou do meu prato", disse Oscar Bosch.

A maré de azar acompanhou o trio que se deu mal na primeira prova. Helton e Eduardo R. fizeram bons pratos e conseguiram subir ao mezanino, enquanto que Juliana, Fernando e Cat foram novamente os destaques negativos.

Fernando perdeu força e foi eliminado. Paola Carosella ficou muito emocionada na despedida. "Você cozinha muito. Eu não queria que você fosse".