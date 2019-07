MasterChef Brasil: ‘Jacquin me atrapalhou bastante’, diz Fernando

O arquiteto Fernando Consoni exagerou na quantidade de água no preparo de sua rabada e acabou entregando um prato sem muito sabor, o que culminou em sua eliminação do MasterChef Brasil. O cozinheiro confessou que acabou se desestabilizando após as dicas do chef Erick Jacquin.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Saiba como foi o episódio deste domingo, 7 de julho

MasterChef Brasil: Internet comemora Fernando e Juliana em prova de eliminação

“Eu errei um pouco nas proporções, depois que o Jacquin passou na bancada eu fiquei desestruturado dentro do que eu tinha planejado. Aí eu segui o que ele falou e não fiz nem uma coisa nem outra”, revelou o eliminado em entrevista ao Portal da Band.

Em todas as provas da competição, os jurados conversam com os participantes em suas bancadas para entender o andamento das receitas. Para Fernando, essa passagem do chef francês atrapalhou seu prato.

“Assim que o Jacquin saiu da minha bancada eu quis acelerar muito os processos da rabada. Já estava com a água quente para ser mais rápido, aí coloquei água demais e acabou lavando o sabor. Hoje ele poderia não ter ido na minha bancada, porque me atrapalhou bastante”, afirmou.

Para escapar da eliminação, os cozinheiros tinham que reproduzir um prato do renomado chef espanhol Oscar Bosch. Por ter sido destaque negativo na primeira prova, Fernando ainda tinha 10 minutos a menos para cozinhar.

“Não fiquei preocupado, fiquei bem tranquilo com a prova. É a cozinha que eu gosto de fazer, com sabor, com peso. Maior dificuldade foi tempo, que eu tinha 10 minutos a menos. Tinha que cronometrar em função do tempo da rabada”, frisou.

Eliminado, o arquiteto ficou entre os 10 melhores cozinheiros do Brasil: “Eu tinha muito medo de me inscrever e tentar, coloquei um monte de objeções. A lição é: se arrisca! A prova em grupo que fui capitão e nós ganhamos foi o momento mais marcante. Melhor do que ganhar prova individual. Foi incrível”, completou.