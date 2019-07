MasterChef Brasil: Internet comemora Fernando e Juliana em prova de eliminação

Fernando e Juliana, dois dos principais competidores do "MasterChef Brasil 2019" raramente vão mal nas provas, mas não têm muita simpatia do público que costuma comentar o talent show nas redes sociais. Neste domingo, 7 de julho, ambos foram muito criticados por seus pratos feitos com frutas exóticas.

Acabaram, com desvantagem, indo para a prova de eliminação ao lado de Cat, outra participante que sempre manda bem.

Mas a galera curtiu ver os dois levando bronca de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

Veja abaixo algumas reações:

Caiu fruta de um participante / foi do Fernando #MasterChefBR pic.twitter.com/6CY5QQddLz — bea aishiteru (@_beaamorimm) July 7, 2019

FERNANDO E JULIANA COM DESVANTAGEM NA PROVA DE ELIMINAÇÃO… ESSE MOMENTO É TODO MEU #MasterChefBR pic.twitter.com/lCjafVcPAN — ♡ Isa do Bang Chan ♡ (@Gatosdaisa) July 8, 2019