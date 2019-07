MasterChef Brasil: Todo mundo ficou arrepiado de ver os outros vencedores, diz Eduardo

O advogado Eduardo Richard ficou com a cesta de ingredientes da campeã da quarta temporada do MasterChef Brasil, Michele Crispim. O participante confessou ter se emocionado com a presença de todos os campeões e revelou que vai seguir o conselho dado por Michele.

“Foi uma prova sensacional, todo mundo ficou arrepiado de ver os outros vencedores ali. Tinha algumas caixas que eu me identificava mais com os ingredientes, como a da Maria Antonia, que eu me daria bem pelos ingredientes de uma cozinha próxima da minha. A caixa do Leo Young é uma que tenho vontade de cozinhar, mas eu não vi muito bem o que tinha lá dentro. As cestas mais difíceis eram a da Elisa e da Izabel, porque o frango caipira é muito difícil de dar o ponto certo nele, e a proteína da Izabel é complicado, eu ficaria perdido. A da Michele eu me adaptei, dei o tiro certo”, contou em entrevista ao Portal da Band.

Juliana N. foi a responsável por distribuir as cestas dos vencedores para os participantes que disputavam a eliminação. Para Eduardo R., a cozinheira foi estratégia e acha que ela deu a caixa de Michele para ele pelo grau de dificuldade: “Faz parte do jogo dar a cesta mais difícil pra alguém. Ou ela acha que eu sou muito bom ou ela quis me ferrar”, afirmou.

“A ostra é um ingrediente que nem todo mundo sabe trabalhar, tem que abrir, tem que limpar, os acompanhamentos também eram limitados. Então, ou você fazia um prato sem muita emoção, ou dava um jeito da ostra brilhar, o que é complicado, porque ela por si só já é muito complexa e saborosa, então você manuseia muito pouco pra ficar tão bom”, disse sobre o prato vencedor da prova.

O advogado revelou ter ficado inseguro com a ostra entre os ingredientes da cesta, por ser simples na hora do preparo: “Fiquei num impasse, ia fazer outra receita e acabei desistindo no caminho. Mas eu fiz a ostra do jeito que eu gosto de comer, sem muito tempero” revelou.

A chef Paola Carosella aproveitou para dar um conselho a Eduardo sobre sua insegurança. O participante entendeu o recado e disse que não foi a primeira vez que alguém lhe aconselhou sobre isso: “Esse toque é pertinente, várias pessoas já me deram. Eu tenho um pouco de problema com autoestima e autoconfiança. Tenho medo de estar com muita autoconfiança e tropeçar na própria soberba. Essa prova foi muito importante pra eu ver que tenho capacidade pra estar ali, né? A Michele me falou coisas antes da caixa que me motivaram, porque ela também era uma pessoa insegura”, completou.