Archie, filho de Harry e Meghan, é batizado em cerimônia privada

O filho do príncipe Harry com a norte-americana Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, foi batizado neste sábado (6), data em que completa dois meses de vida.

A cerimônia privada aconteceu no Castelo Windsor e a identidade dos padrinhos foi mantida em segredo, conforme anunciado pelo Palácio de Buckingham na última semana. "São amigos do casal, mas não personagens públicos", diz o texto.

O batismo foi realizado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, em uma celebração anglicana, que contou com a presença de pelo menos 25 pessoas, incluindo o príncipe Charles e sua esposa Camilla; o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton; e a mãe de Meghan, Doria Ragland.

A rainha Elizabeth II não compareceu ao batizado, porque tinha outro compromisso oficial agendado.

Ao contrário dos duques de Cambridge, Harry e Meghan optaram por fazer uma celebração sem a presença da imprensa. As imagens oficiais foram tiradas pelo fotógrafo Chris Allerton e publicadas nas redes sociais do casal. Archie é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth e de seu marido Philip, e o quarto neto do príncipe Charles, 70 anos, herdeiro do trono britânico. O primogênito de Harry e Meghan é o sétimo na linha de sucessão.