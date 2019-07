Yannick Hara lança terceiro single da era 'O Caçador de Androides'; ouça

Os projetos de Yannick Hara são sempre dos mais ambiciosos. Depois de um EP baseado na história de Afro Samurai, personagem dos mangás, ele volta neste ano com o álbum “O Caçador de Androides”, com músicas inspiradas na história do filme clássico Blade Runner (1982).

Nesta sexta-feira (6), o artista disponibiliza o terceiro single do novo trabalho, “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”. O nome é uma referência ao livro que introduziu o universo fictício do clássico das telonas dos anos 1980. A música é recheada de participações especiais: Moah, da banda Lumiére, Rike, vocalista da NDK, e os gêmeos Keops e Raony, do Medulla.

Ouça:

Capa do single "Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas?"

A letra ataca temas como o fascismo, a alienação das massas e as políticas higienistas. O refrão que se repete como um mantra é daqueles fáceis de gravar e sair cantando. "O livro é muito denso, sintetizar o livro numa música foi um desafio muito grande. Eu quis com esse mantra que as pessoas buscassem a referência, buscassem saber da onde vem a história", conta Yannick.

Se, no registro anterior, o tema do Afro Samurai tinha um viés pessoal, com "O Caçador de Androides", Yannick assume a posição de cronista da sociedade, unindo o universo ficcional do universo de Blade Runner e a sociedade atual. “Eu me identifico grandiosamente com a cultura da ficção científica cyberpunk e vi nela uma maneira de poder denunciar e protestar contra a alta tecnologia e baixa qualidade de vida que o mundo vem enfrentando.”

Desde o anúncio da nova fase, antecipada pelo Metro Jornal em janeiro deste ano, Yannick Hara lançou duas outras músicas, "Blade Runner" e "A Ideal Mão de Obra Escrava".